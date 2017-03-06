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Фоторепортажи

Фотовыставка «Alter Ego» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке

Работы необходимо смотреть в 3D-очках
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

3 марта в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки «Alter Ego», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.

«Alter Ego» - это фотографии наших друзей и их предполагаемых двойников в образе представителей животного мира или предметов. Мы представляем людей и их внутренний мир, - рассказал Илья Фёдоров. - Идея выставки возникла пять лет назад, сейчас она воплощена в жизнь. В работе использована анаглифная (3D) технология. Впервые её применили французские графические дизайнеры студии «Helmo» Томас Куде и Клеман Ваше в 2011 году».

Анаглифное стереоизображение – это сочетание двух изображений. Поэтому работы необходимо смотреть в 3D-очках.

«Это самая необычная выставка, которую я видел, - поделился Виктор Алексеев. – Современные технологии и замысел фотографов сделали их работы по-настоящему интересными. Если смотришь на фотографию, где изображены, например, девушка и кошка, без очков, то это просто девушка и кошка. А стоит надеть очки, картинка складывается воедино, и ты сразу видишь, что эта кошка и есть двойник или alter ego героини».

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока.

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города - так называемый Дом Демби - здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Alter Ego» всех желающих. Режим работы: вторник-пятница с 10 до 19 часов, с 11 до 18 часов – в субботу. Вход свободный.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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