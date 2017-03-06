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Грабители-рецидивисты задержаны в Приморье

По данным фактам возбуждены уголовные дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В Уссурийске сотрудники полиции задержали троих местных жителей 39 и 36 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в конце 2016 года злоумышленники совершили серию краж из гаражных боксов на территории Уссурийска. Их добычей стали инструменты, автомобильные запчасти, мотоцикл. Суммы ущерба составили от 60 до 180 тысяч рублей. В отделе полиции мужчины дали признательные показания.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Обвиняемые находятся под стражей.

Фигурантам дела грозит лишение свободы до пяти лет.

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