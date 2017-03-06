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Общество

За неделю во Владивостоке произошло 506 аварий

В 11 ДТП пострадали 11 человек
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

За минувшую неделю во Владивостоке произошло 506 аварий; в 11 ДТП пострадали 11 человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 78 столкновений транспортных средств обошлись составлением европротоколов. В 278 авариях автовладельцы получили существенный материальный ущерб.

Жители и гости Владивостока нарушили ПДД 2 560 раз. Так, сотрудники ГАИ составили протоколы по фактам не предоставления преимущества пешеходам (235), тонировки стекол авто не по ГОСТу (61), нарушения правил перевозки несовершеннолетних (94), нарушения правил парковки (333). На штраф-стоянку поставлено 328 машин.

На дорогах города "на горяченьком" попался 81 пьяный автолюбитель.

За неделю инспекторы ДПС "вручную" поймали 62 лихачей, превысивших скорость во Владивостоке. По выездам на полосу встречного движения составлено 33 протокол, по задержаниям злостных неплательщиков штрафов ГИБДД - 45 протоколов.

ПДД нарушили 65 водителей автобусов, 110 таксистов и 336 пешеходов.

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