Мужчина пострадал в тяжелой аварии с участием грузовика во Владивостоке

Он был госпитализирован в ВКБ-2 с диагнозом "сочетанная травма"

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Автолюбитель пострадал в тяжелой аварии с участием грузовика во Владивостоке: он был госпитализирован в ВКБ-2 с диагнозом "сочетанная травма".

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло около 11:50 в районе дома по адресу улица Выселковая, 67. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Тойота Функарго, который двигался со стороны улицы Руднева в сторону улицы Русской, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Тойота Премио. Оба автомобиля вылетели на "встречку", где столкнулись с двигавшимся им навстречу грузовиком Исудзу Эльф, под управлением 60-летнего мужчины.