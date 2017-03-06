Опасный рецидивист осужден в Приморье

Приговор в законную силу не вступил.

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска осужден за разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что со своей жертвой фигурант познакомился в магазине «Ветеран» г. Уссурийска. Увидев у него крупную сумму денежных средств, злоумышленник решил совершить нападение с целью завладения чужим имуществом. Проследовав за потерпевшим, в районе дома по улице Владивостокское шоссе, 75 он напал на него, нанеся удар бутылкой по голове. После того, как мужчина упал на землю, нападавший забрал его сумку, в которой находились денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, ключи от квартиры и документы.

Скрывшись с места преступления, злоумышленник распорядился похищенным по собственному усмотрению.

В результате нападения потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга легкой степени, вдавленного иммпресионного перелома теменной кости справа, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы, так как мужчина был условно-досрочно освобожден, то окончательно к отбытию суд определил 10 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также суд взыскал с осужденного материальный ущерб в сумме 70 тыс. рублей и компенсация морального вреда потерпевшему в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.