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Общество

Во Владивостоке за выходные произошло более 100 аварий

Зарегистрировано 626 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 109 аварий; зарегистрировано 70 ДТП с материальным ущербом, составлено 10 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В трех авариях пострадали три человека. 

Всего Гасавтоинспекция приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 626 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (144), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (97) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (37). Также актуальными нарушениями оказались вождение "под шофе" (32) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (19). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлен 21 протокол.

Инспекторы ДПС остановили 16 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 89 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 89 транспортных средств.

ПДД нарушили 22 водителя автобусов и 47 таксистов.

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