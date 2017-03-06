Мужчина пострадал в тяжелой аварии с участием грузовика во Владивостоке 14:32, 06 марта Мужчина пострадал в тяжелой аварии с участием грузовика во Владивостоке
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта 14:03, 06 марта Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта (Эксклюзив)
Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке 13:42, 06 марта Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 06 понедельник
14:43
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
14:43
Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта Эксклюзив
14:43
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
14:32
Мужчина пострадал в тяжелой аварии с участием грузовика во Владивостоке
14:18
Опасный рецидивист осужден в Приморье
14:14
Во Владивостоке за выходные произошло более 100 аварий Эксклюзив
13:52
Специалисты раскрыли тайну гибели «Титаника»
13:42
Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке Эксклюзив
13:36
В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток
13:30
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
13:28
Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну
13:15
Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков Фото
13:06
Во Владивостоке осужден мужчина за неоднократную «пьяную» езду
12:50
В столкновении трех авто во Владивостоке пострадала женщина-пассажир Эксклюзив
12:44
Весь год доллар будет стоить 59 рубля
12:37
Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами
12:28
Автомобилист сбил подростка в Приморье
12:26
Огласили приговор Нонне Лепехиной, сбившей пару на пешеходном переходе Видео
12:15
В Приморье на ходу загорелся мусоровоз Фото
12:05
Как питаться после родов, чтобы постройнеть?
12:04
Как по закону должны работать интернет-магазины
11:52
Стало известно, кто обычно занимается порноместью
11:42
Сноубордисты подвели итоги зимнего сезона во Владивостоке Видео
11:36
Во Владивостоке произошла первая в 2017 году авария с мопедистом Эксклюзив
11:34
Большой мозг не гарантирует наличие интеллекта
11:23
Грузовик протаранил жилой дом в Приморье Фото
11:09
Житель Владивостока зарезал сына своей сожительницы
11:00
В Приморье зафиксировано 9 возгораний
10:49
Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
10:43
Пешеход попал под колеса автомобиля во Владивостоке Эксклюзив
10:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
10:31
СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован
10:21
За желания и любовь отвечает определенный орган, - ученые
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта

Ответы оказались неожиданными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Приморские девушки поделились с корреспондентом РИА VladNews своими мечтами о подарке в Международный женский день.

Самым желанным и ожидаемым подарком стало путешествие в теплые страны.

"Я бы хотела в подарок путевку на Бора-Бора на пару недель", - Елена

"Хотелось бы отправиться в путешествие в теплую страну", - Валерия

"Да у меня все есть! Хочу путешествовать, но это пока нереально!", - Галина

Вторую строчку рейтинга возглавили абонементы в фитнес-зал, в танцевальную студию, тренажерные залы, сертификаты на массаж и спа-релаксацию. Кроме этого современные леди 21 века мечтают, чтобы в коробке с подарком оказались предметы спортивного инвентаря: гантели, резиновые жгуты для спортивных тренировок, модные перчатки и резинки для фитнеса. 

"Мне муж уже подарил подарок на 8 марта - годовой абонемент в местный фитнес зал!",- Екатерина

"Я хочу сертификат на покупку в спортивном магазине. Хочу очень хорошие беговые кроссовки - сейчас для меня, наверное, это самый желанный подарок!", - Ирина 

Тройку лидеров замыкает "денежный" подарок. Говоря простым языком, девушки были бы рады деньгам в конверте, некоторые уточнили, что не отказались бы даже от "иностранных" денег. 

Большинство представительниц прекрасного пола отмечают, что главной составляющей подарка должны быть цветы.

"Мне будет приятен любой подарок от мужа - люблю сюрпризы! А цветы в этот день точно будут у каждой девочки в нашем доме!", - Галина

"Я  тюльпаны хочу! А к цветам что-то необходимое, естественно. В этом году мужа попросила кошелёк подарить. Я люблю полезные подарки", - Екатерина

"У меня муж на двух работах работает, поэтому я просто хочу, чтобы в этот день муж и дочка были рядом со мной! Ну и, конечно же, цветы!", - Марина

Стоит отметить, что самым нежеланным подарком на Международный женский день стал парфюм. Почти все респонденты категорично высказались против такого презента. Также девушки не хотели бы получить что-либо из украшений и предметов одежды. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты раскрыли тайну гибели «Титаника»
13:52, 06 марта 2017 Специалисты раскрыли тайну гибели «Титаника»

В скором времени в Китае появится копия лайнера

В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток
13:36, 06 марта 2017 В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток

Сколько придется потратить мужчинам на цветы

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
13:30, 06 марта 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы

Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами
12:37, 06 марта 2017 Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами

Состоялся российско-японский диалог

Как по закону должны работать интернет-магазины
12:04, 06 марта 2017 Как по закону должны работать интернет-магазины

Подробная памятка для населения

Стало известно, кто обычно занимается порноместью
11:52, 06 марта 2017 Стало известно, кто обычно занимается порноместью

Это явление связали с темной триадой личности

Во Владивостоке состоялся российско-японский диалог по вопросам городской среды
10:11, 06 марта 2017 Во Владивостоке состоялся российско-японский диалог по вопросам городской среды

Участники обсудили вопросы развития инфраструктуры приморской столицы