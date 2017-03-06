Прекрасная половина Приморья рассказала, чего хочет на 8 марта

Ответы оказались неожиданными

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Приморские девушки поделились с корреспондентом РИА VladNews своими мечтами о подарке в Международный женский день.

Самым желанным и ожидаемым подарком стало путешествие в теплые страны.

"Я бы хотела в подарок путевку на Бора-Бора на пару недель", - Елена

"Хотелось бы отправиться в путешествие в теплую страну", - Валерия

"Да у меня все есть! Хочу путешествовать, но это пока нереально!", - Галина

Вторую строчку рейтинга возглавили абонементы в фитнес-зал, в танцевальную студию, тренажерные залы, сертификаты на массаж и спа-релаксацию. Кроме этого современные леди 21 века мечтают, чтобы в коробке с подарком оказались предметы спортивного инвентаря: гантели, резиновые жгуты для спортивных тренировок, модные перчатки и резинки для фитнеса.

"Мне муж уже подарил подарок на 8 марта - годовой абонемент в местный фитнес зал!",- Екатерина

"Я хочу сертификат на покупку в спортивном магазине. Хочу очень хорошие беговые кроссовки - сейчас для меня, наверное, это самый желанный подарок!", - Ирина

Тройку лидеров замыкает "денежный" подарок. Говоря простым языком, девушки были бы рады деньгам в конверте, некоторые уточнили, что не отказались бы даже от "иностранных" денег.

Большинство представительниц прекрасного пола отмечают, что главной составляющей подарка должны быть цветы.

"Мне будет приятен любой подарок от мужа - люблю сюрпризы! А цветы в этот день точно будут у каждой девочки в нашем доме!", - Галина

"Я тюльпаны хочу! А к цветам что-то необходимое, естественно. В этом году мужа попросила кошелёк подарить. Я люблю полезные подарки", - Екатерина

"У меня муж на двух работах работает, поэтому я просто хочу, чтобы в этот день муж и дочка были рядом со мной! Ну и, конечно же, цветы!", - Марина

Стоит отметить, что самым нежеланным подарком на Международный женский день стал парфюм. Почти все респонденты категорично высказались против такого презента. Также девушки не хотели бы получить что-либо из украшений и предметов одежды.