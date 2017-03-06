Пенсионерка пострадала под колесами малолитражки во Владивостоке

Автоледи сдавала задним ходом возле остановки

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

76-летняя пенсионерка пострадала под колесами малолитражки Хонда Фит во Владивостоке: пострадавшая находилась на проезжей части. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, находившаяся за рулем иномарки 28-летняя женщина сдавала назад, двигалась в сторону Новоивановской.

Наезд произошел в светлое время суток возле автобусной остановки в районе дома №3 по улице Новоивановской. Потерпевшая получила ушиб мягких тканей ног. Ее госпитализировали.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.