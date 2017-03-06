Документы женщина изготовила дома и распечатала на принтере

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края сотрудники линейного отдела полиции на транспорте задержали мошенницу, которая занималась "трудоустройством" находкинцев в Азии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД на транспорте. 26-летняя женщина подкрепляла свой обман распечатанными на принтере поддельными международными медицинскими полисами, соглашениями на оказание услуг и электронными авиабилетами.

По предварительным данным, ущерб от ее деятельности составляет более 25 тысяч рублей.

Возбуждено два дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Фигурантке грозит до 5 лет колонии.