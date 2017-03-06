В преддверии 8 марта цветочные автоларьки заполонили Владивосток

Сколько придется потратить мужчинам на цветы

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

До самого «женского» праздника в году осталось пару дней, в канун 8 марта улицы Владивостока заполонили украшенные шарами и яркими надписями автоларьки с тюльпанами, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По традиции основным товаром являются тюльпаны и шары. Отметим, что в этом году цены стали еще выше, чем в прошлом. Теперь мужчинам действительно придется потратиться на подарок своей возлюбленной.

Так, ценник на сегодняшний день составляет от 80 рублей за один цветок, однако, чем ближе праздник, тем выше будет цена.

Стоит отметить, что главный весенний цветок можно купить и в одном из известных супермаркетов города. Там цена составляет всего 49 рублей за штуку.

Несмотря на «высокую» стоимость тюльпанов, автоларьки продолжают пользоваться популярностью у местных жителей. Ведь купить необходимое количество цветов, да еще и выбрать необходимую расцветку тюльпана, можно, даже не выходя из машины.