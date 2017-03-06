Определен пятый участник II чемпионата Владивостока по лапте среди подростков

Хозяева поля, команда 38-й школы, обыграли сборную 51-й школы

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Очередной отборочный турнир по лапте среди подростков Владивостока состоялся 3 марта в спортивном зале школы № 38, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В нем приняли участие 30 ребят в составе сборных СОШ №№ 38, 51, 52 Первореченского района. Организатор турнира – муниципальное казенное учреждение «Молодежный ресурсный центр».

Хозяева поля, команда 38-й школы, обыграли сборную 51-й школы со счетом 39:13, сборную школы № 52 – со счетом 30:15 и таким образом стали полуфиналистами чемпионата.

«Серебро» завоевали ребята из 52-й школы, третье место - ученики СОШ № 51. Все участники отборочного турнира получили грамоты.

До конца апреля Молодежный ресурсный центр планирует провести еще четыре отборочных районных турнира, победители которых встретятся в полуфинале Второго городского чемпионата по лапте среди подростков. Напомним, в полуфинал предстоящего соревнования уже вышли сборные команд школ № 7, 50, 56, 66, а также победитель последнего отборочного турнира – команда школы № 38.

Принять участие в районных соревнованиях по лапте могут все желающие ученики 7-8 классов, при этом команда должна быть сформирована из семи мальчиков и трех девочек. Перед турниром специалисты МРЦ проводят предварительные бесплатные мастер-классы, где подробно рассказывают о правилах игры. Телефон для справок: 222-22-94, специалист Павел Докучаев.