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Россия

Российский спецназ принял анатомическую форму на вооружение

Теперь одежда не будет мешать штурмам
Фото: voin.org Фото: voin.org
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Как стало известно, спецназовцы Федеральной службы охраны получили "анатомические" комплекты одежды, точно "подогнанные" под индивидуальные особенности каждого бойца, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

О новых "анатомических" комплектах для спецназа РФ пишет газета "Известия":

При изготовлении каждого комплекта используются не обычные лекала, а специальные антропоморфные шаблоны, которые дают возможность точно подогнать боевую одежду под индивидуальные анатомические особенности того или иного бойца. При этом рассматриваются такие показатели, как длина рукава, ширина талии, расположение наколенников и налокотников. Новый подход также позволит обеспечить наилучший доступ к внутренним и внешним карманам.

Для изготовления куртки и штанов используется комбинированная ткан из хлопка и синтетических нитей; в составе присутствует спандекс, поэтому одежда немного растягивается. Кроме того, имеется специальная защитная пленка, делающая ткань водо- и ветронепроницаемой. Брюки получили множество карманов. Рубашка обеспечивает высокий комфорт и способна защитить от огня.

Боец одного из российских спецподразделений заявил, что новая форма - это серьезный шаг в сторону повышения эффективности спецназа. Обычная полевая форма имеет очень серьезные ограничения по подгонке, а это, в частности, может сковывать движения бойца при штурме зданий.

Стоит отметить, что Россия не первая, кто пошел по этому пути. Американская фирма Crye Precision выпускает похожие «анатомические» комплекты: их, например, надевают бойцы спецподразделения SEAL. У этих комплектов, впрочем, имеется серьезный недостаток – цена. Она может составлять примерно 1,5 тыс. долларов. Комплекты от Crye Precision покупают многие страны, хотя для некоторых такая цена все же слишком высока.

Напомним, не так давно британская компания BAE Systems показала то, как, по ее мнению, будет выглядеть военная экипировка будущего. 

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