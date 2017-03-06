Во Владивостоке осужден мужчина за неоднократную «пьяную» езду

Приговор в законную силу не вступил

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке осужден местный житель, который ранее подвергался наказанию за правонарушение в области дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено местным жителем, который неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами.

В период условного осуждения, которое было назначенного ему за незаконный оборот наркотических средств, фигурант был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. Сотрудники полиции обнаружили у фигуранта дела явные признаки опьянения. Мужчина отказался выполнить законные требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. По совокупности с предыдущим приговором, путем частичного присоединения неотбытой части наказания окончательно к отбытию определен 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.