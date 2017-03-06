В столкновении трех авто во Владивостоке пострадала женщина-пассажир 12:50, 06 марта В столкновении трех авто во Владивостоке пострадала женщина-пассажир (Эксклюзив)
Автомобилист сбил подростка в Приморье 12:28, 06 марта Автомобилист сбил подростка в Приморье
В Приморье на ходу загорелся мусоровоз 12:15, 06 марта В Приморье на ходу загорелся мусоровоз (Фото)
Новостная лента
Март, 06 понедельник
13:12
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
13:12
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
13:12
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
13:06
Во Владивостоке осужден мужчина за неоднократную «пьяную» езду
12:50
В столкновении трех авто во Владивостоке пострадала женщина-пассажир Эксклюзив
12:44
Весь год доллар будет стоить 59 рубля
12:37
Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами
12:28
Автомобилист сбил подростка в Приморье
12:26
Огласили приговор Нонне Лепехиной, сбившей пару на пешеходном переходе Видео
12:15
В Приморье на ходу загорелся мусоровоз Фото
12:05
Как питаться после родов, чтобы постройнеть?
12:04
Как по закону должны работать интернет-магазины
11:52
Стало известно, кто обычно занимается порноместью
11:42
Сноубордисты подвели итоги зимнего сезона во Владивостоке Видео
11:36
Во Владивостоке произошла первая в 2017 году авария с мопедистом Эксклюзив
11:34
Большой мозг не гарантирует наличие интеллекта
11:23
Грузовик протаранил жилой дом в Приморье Фото
11:09
Житель Владивостока зарезал сына своей сожительницы
11:00
В Приморье зафиксировано 9 возгораний
10:49
Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
10:43
Пешеход попал под колеса автомобиля во Владивостоке Эксклюзив
10:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Видео
10:31
СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован
10:21
За желания и любовь отвечает определенный орган, - ученые
10:11
Во Владивостоке состоялся российско-японский диалог по вопросам городской среды Фото
09:59
Как выбрать букет на 8 марта
09:59
Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока минувшим вечером
09:47
Сахалинцы ограбили приморцев на 1 млн рублей
09:40
В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом Эксклюзив
09:37
Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело
09:16
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 6 марта
08:23
Часть Владивостока останется без водоснабжения в понедельник, 6 марта Адреса
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Весь год доллар будет стоить 59 рубля

Курс валют на 6 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня доллар США составляет 58.90 рубля, а евро- 61.98 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк сообщила, что на стороне рубля находится умеренное восстановление цен на нефть, происходящее на фоне ослабления доллара к евро после публикации результатов опросов, свидетельствующих о том, что на выборах во Франции может победить центрист Э. Макрон. С учетом поддержки со стороны данного фактора можно ожидать, что курс рубля весь год будет находиться в диапазоне 58,3-59 руб/доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 59.25 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 58.10 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Азиатско-Тихоокеанском банке за 62.11 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 61.70 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Как курс рубля влияет на жизнь приморцев
10:49, 06 марта 2017 Как курс рубля влияет на жизнь приморцев

Колебания валюты заставляет нервничать россиян

СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован
10:31, 06 марта 2017 СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован

Об этом рассказал источник, близкий к руководству нижней палаты

В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом
09:40, 06 марта 2017 В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом

Так, пока не востребован льготный ввоз иностранного сырья и оборудования

Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет
18:27, 05 марта 2017 Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет

Участие в опросе может принять каждый желающий

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости
01:46, 04 марта 2017 Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году: последние новости

Прибавка будет скромной

Выплаты при рождении ребенка в России 2017: В Совфеде предлагают ввести новые выплаты
20:05, 03 марта 2017 Выплаты при рождении ребенка в России 2017: В Совфеде предлагают ввести новые выплаты

Сумма выплаты еще неизвестна

Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая
17:27, 03 марта 2017 Глава Дальнегорска остается в СИЗО до 13 мая

Следствие продолжается