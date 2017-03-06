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Весь год доллар будет стоить 59 рублей

Курс валют на 6 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня доллар США составляет 58.90 рубля, а евро- 61.98 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк сообщила, что на стороне рубля находится умеренное восстановление цен на нефть, происходящее на фоне ослабления доллара к евро после публикации результатов опросов, свидетельствующих о том, что на выборах во Франции может победить центрист Э. Макрон. С учетом поддержки со стороны данного фактора можно ожидать, что курс рубля весь год будет находиться в диапазоне 58,3-59 руб/доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 59.25 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 58.10 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Азиатско-Тихоокеанском банке за 62.11 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 61.70 рубля за один евро.

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