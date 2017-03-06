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В столкновении трех авто во Владивостоке пострадала женщина-пассажир

Она получила травмы головы и позвоночника
Фото: ivbg.ru Фото: ivbg.ru
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

41-летняя женщина пострадала в ДТП с участием двух автомобилей Тойота Приус во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в районе дома №84 по проспекту 100-летия Владивостоку около 14:30 в воскресенье, 5 марта. 

По предварительным данным, столкновение трех авто произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Тойота Приус под управлением 26-летнего мужчины двигалась со стороны улицы Магнитогорской. Иномарка въехала во впереди едущий автомобиль Тойота  Приус (за рулем находился 23-летний мужчина), а также с Субару Форестер (за рулем был 38-летний мужчина). Пассажирка второго Приуса получила сотрясение головного мозга и дисторсию шейного отдела позвоночника. Она направлена на амбулаторное лечение.

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