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Общество

Развитие инфраструктуры Владивостока обсудили специалисты администрации города с японскими коллегами

Состоялся российско-японский диалог
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока в рамках «Российско-японского диалога по вопросам городской среды» прошла встреча заместителя главы администрации города Екатерины Химич с представителями японской делегации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Участники встречи обсудили ход подготовки совместного мастер-плана Владивостокского городского округа.

С протокольным визитом администрацию Владивостока посетили представители Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, посольства Японии в России, Генерального консульства Японии во Владивостоке.

С российской стороны на встрече присутствовали заместители главы администрации Владивостока Александр Юров и Леонид Вильчинский, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, другие специалисты мэрии.

«Радует, что для реализации такого серьезного совместного проекта выбран Владивосток, - сказала Екатерина Химич. - И что программа развития городской среды обсуждается на самом высоком уровне. Уверена, что нынешний визит японских специалистов во Владивостоке - лишь первый этап нашего плодотворного сотрудничества. Готовы оказать любую поддержку нашим коллегам в реализации проекта».

Напомним, в эти дни во Владивостоке находится большая делегация из Японии. Цель визита - подготовка к реализации так называемого мастер-плана Владивостокского городского округа. О совместном развитии приморской столицы осенью прошлого года договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования РФ и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана города. Планируется, что он будет представлен в сентябре 2017 года на третьем Восточном экономическом форуме.

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