Как питаться после родов, чтобы постройнеть?

На вопрос отвечает ведущая проекта во Владивостоке #Fitnessmamavl Валерия Алексеева

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Каждую молодую маму рано или поздно начинает волновать тема возвращения к размерам одежды, которые были до беременности. Особо остро вопрос стоит о питании, так как режим существенно меняется на грудном вскармливании. О том, как постройнеть после родов, не нанеся вреда собственному организму и организму ребенка, читайте здесь: http://yourlife.pro/

«…стандартно убираем весь пищевой мусор: жаренная, жирная пища, простые углеводы (сахар, варенье, кондитерские изделия, белый хлеб, газировка, шоколад и т.д). В рацион включаем больше сложных углеводов: гречка, бурый, черный рис (не белый), булгур, чечевица, полба, нут, макароны твердых сортов. Полезные жиры – авокадо, сыр, желтки, оливковое, конопляное, льняное масла, красная рыба…».