В Приморье на ходу загорелся мусоровоз

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В Приморье автомобиль загорелся на ходу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино. Мусоровоз подъехал к дому по улице Карла-Маркса, 55. По неизвестным пока причинам из кузова, где располагаются отходы, повалил густой дым, свидетельствующий о возгорании внутри. Водитель мусоровоза предпринял решение, которое вызвало массу недовольства у жителей дома - мужчина вывалил мусор из кузова возле речки, которая течет неподалеку.

На место происшествия прибыли пожарные, которые позже и потушили горящие отходы. На тушении были задействованы 2 единицы техники. При пожаре никто не пострадал.