Стало известно, кто обычно занимается порноместью

Это явление связали с темной триадой личности

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые пришли к выводу, что склонность к одобрению порномести связана с психопатическими и нарциссическими чертами личности. Результаты работы опубликованы в The International Journal of Technoethics, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Порноместь (revenge porn) - форма технологического сексуального насилия (TFSV), при которой в интернете публично размещаются материалы сексуального характера без согласия изображенного в них человека. Часто это совершается с целью унижения бывшего партнера (обычно женщины), но также может являться последствием взлома со стороны третьих лиц - ради шантажа или удовольствия. При этом, несмотря на распространенность явления, особенности личности людей, склонных к порномести, изучены недостаточно.

Чтобы восполнить пробел, ученые из Кентского университета протестировали 100 человек в возрасте 18–54 лет. В ходе работы авторы предложили испытуемым выполнить ряд онлайн-тестов, в том числе специально разработанные субшкалы для оценки отношения к порномести. Основной целью исследования была проверка корреляции между положительным восприятием феномена и темной триадой - классическими «темными» чертами личности: нарциссизмом, садизмом и макиавеллизмом, которые характерны, например, для интернет-троллей.

Анализ показал, что 99% опрошенных в той или иной степени положительно относятся к порномести. Так, они были бы не склонны чувствовать угрызения совести от появления в интернете сексуальных материалов с их партнером, если бы тот выступил инициатором их расставания. Кроме того, у многих участников (87%) порноместь ассоциировалась с чувством возбуждения и развлечением. О готовности совершить порноместь сообщили 29% человек.

Согласно итогам тестирования, между положительным восприятием порномести и темной триадой была положительная корреляция. В частности, одобрение такого поступка оказалось связано с высокой импульсивностью и недостатком эмпатии - ключевыми особенностями психопатии. По словам авторов, хотя большинство людей едва ли совершат порноместь самостоятельно, они склонны к пассивной поддержке этого явления. Учитывая роль, которую играют в распространении онлайн-контента третьи лица, такая позиция может иметь серьезные последствия для жертвы, считают ученые.