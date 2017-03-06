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Специалисты раскрыли тайну гибели «Титаника»

В скором времени в Китае появится копия лайнера
Фото: flavius-aetius1.livejournal.com Фото: flavius-aetius1.livejournal.com
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Специалисты заявили, что им удалось разгадать тайну гибели «Титаника», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Star.

По мнению людей, судно утонуло после того, как врезалось в айсберг, следуя из Англии в США в 1912 году. Однако документальный фильм показывает другую историю: до столкновения с айсбергом в одном из в одном из угольных бункеров корабля вспыхнул пожар, нанеся серьезные повреждения корпусу.

Но чтобы узнать правду специалистам пришлось провести свое расследование. Они выяснили, что пятно на корпусе корабля располагалось слишком далеко от угольного бункера, где якобы бушевал огонь, и никто никогда не упоминал о пожаре на борту «Титаника».

Также эксперты выяснили, что на судне было мало топлива или, что все это было использовано как прикрытие некой операции.

Отметим, что в настоящее время в Китае строят копию «Титаника», который станет туристическим объектом.

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