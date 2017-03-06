Во Владивостоке произошла первая в 2017 году авария с мопедистом

Личность пострадавшего не установлена

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло первое в этом году учетное ДТП с мопедистом. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла в поселке Трудовое, в пригороде приморской столицы.

Известно, что ДТП произошло 4 марта около 23 часов вечера в районе дома №56 по улице Чугаева. Водитель мопеда Хонда, по предварительным данным, двигался с улицы Академика Королева на улицу Чичерина. ТС было без госномеров:

- Он не справился с управлением, наехал на бордюр и совершил опрокидывание, - рассказали в пресс-службе ГАИ приморской столицы. - Личность пострадавшего мужчины (на вид ему около 25 лет) не установлена. Владелец транспортного средства не установлен. При себе у водителя не было водительского удостоверения. Мужчина получил ушиб головного мозга легкой степени, он госпитализирован в ВКБ №2.