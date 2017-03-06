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Основатель Amazon заявил, что займется доставкой грузов на Луну

Посадочную площадку планируется организовать в районе кратера Шеклтон
Фото: washingtonpost.com Фото: washingtonpost.com
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Основатель Blue Origin и Amazon Джефф Безос намерен реализовать проект по доставке грузов на Луну. Об этом пишет The Washington Post, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

По информации издания, аэрокосмическая компания Blue Origin рассматривает возможность разработки космического корабля Blue Moon с посадочным модулем, приземление которого может осуществляться у кратера Шеклтон, на Южном полюсе земного спутника. Там же планируется развернуть солнечную электростанцию, тогда как лед, находящийся в кратере, - использовать для извлечения водорода.

Предполагается, что Blue Origin сосредоточится на грузоперевозках для возможной лунной колонии. Аппарат Blue Moon сможет нести 4,5 тонны полезного груза, для его запуска могут использоваться разные ракеты-носители, в частности разрабатываемые New Glenn, SLS и Atlas V. Первую такую доставку компания сможет осуществить в середине 20-х годов XXI века.

Ранее американская компания SpaceX объявила о планах по отправке на лунную орбиту двух космических туристов - инициативу поддержало NASA. Ожидается, что в будущем такие полеты послужат дополнительным источником финансирования миссий, реализуемых США.

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