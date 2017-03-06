Большой мозг не гарантирует наличие интеллекта

Ученые выдвинули новую гипотезу

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Размер мозга никак не связан с умственными способностями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

К такому выводу пришли ученые из Австралии. Проводить исследования на данную тему их воодушевил тот факт, что кашалот, который обладает самым большим мозгом, совсем не блещет сообразительностью. В результате проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что уровень интеллекта зависит от кровеносной системы.

Мозг человека использует порядка 25% энергии, которую производит организм человека. Питается он глюкозой, которая поступает в мозг по кровеносным сосудам. Кроме того, в ежедневный "рацион" мозга входит также и кислород.

Ученые проследили эволюцию человека от австралопитека до человека разумного и пришли к выводу, что мозг со временем увеличился в 3,5 раза, тогда как кровоток - в 6 раз. Из этого следует вывод, что уровень интеллекта и сообразительность человека зависят от кровеносных сосудов головного мозга.