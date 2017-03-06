Житель Владивостока зарезал сына своей сожительницы

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1972 года рождения, обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурант состоял в фактических брачных отношениях с матерью потерпевшего и проживал вместе с ней и ее детьми в одной квартире. После того, как потерпевший вернулся домой после службы в Вооруженных Силах РФ, он неоднократно высказывал свое недовольство по поводу образа жизни матери и ее сожителя, поскольку те злоупотребляли алкогольными напитками.

Трагический инцидент произошел 6 января 2017 года, когда молодой человек сделал им замечание по поду распития спиртных напитков в присутствии его малолетней 7-летней сестры. В результате этого между потерпевшим и матерью возникла ссора, участником которой стал также сожитель последней.

В ходе конфликта мужчина нанес молодому человеку удар ножом в грудную клетку. От обильного кровотечения парень умер на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства.