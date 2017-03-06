В Приморье зафиксировано 9 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 9 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушение было задействовано 69 человек личного состава и 19 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра на территории Приморского края выявлено 23 тепловых аномалий в 9-ти муниципальных образованиях: 2 – в Дальнегорском городском округе, 5 – в Кавалеровском муниципальном районе, 2 – в Лазовском муниципальном районе, 2 – в Михайловском муниципальном районе, 3 – в Пограничном муниципальном районе, 1 – в Пожарском муниципальном районе, 4 – в Тернейском муниципальном районе, 2 – в Хорольском муниципальном районе, 2 – в Чугуевском муниципальном районе. Проверяются.