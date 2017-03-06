Пешеход попал под колеса автомобилиста во Владивостоке

Пострадавший отправлен в реанимацию

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Во Владивосток сбили пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Военного шоссе. Водитель автомобиля марки Toyota Prius по неизвестным пока причинам сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате удара у автомобиля разбито лобовое стекло.

Сотрудники скорой помощи забрали пешехода с места происшествия в реанимацию.

Стоит отметить, что автомобиль принадлежит таксомоторной компании, которая так печально известная по всему Приморью.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.