Пешеход попал под колеса автомобилиста во Владивостоке

Во Владивосток сбили пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе Военного шоссе. Водитель автомобиля марки Toyota Prius по неизвестным пока причинам сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате удара у автомобиля разбито лобовое стекло.
Сотрудники скорой помощи забрали пешехода с места происшествия в реанимацию.
Стоит отметить, что автомобиль принадлежит таксомоторной компании, которая так печально известная по всему Приморью.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.