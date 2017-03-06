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Общество

Будущие мамы приняли первые поздравления с наступающим 8 Марта

Мероприятие проходит ежегодно
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Будущих мам поздравили с наступающим Международным женским днем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

В роддоме № 3 Владивостока прошло традиционное предпраздничное мероприятие – с подарками, концертом и познавательными презентациями о работе учреждения и здоровье новорожденных.

Открылась встреча выступлением главного врача КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 3» Светланы Сагайдачной. В своем выступлении она обратила внимание присутствующих на то, как многогранна роль, которую играют женщины в современном обществе. «Это не только хранительницы семейного очага, заботящиеся о создании домашнего уюта и устройстве быта, - отметила Светлана Викторовна. – Женщины проявляют себя во всех сферах жизни, успешно строя карьеру и заявляя о себе в политике и бизнесе, на службе и в творческой среде. Сильные и целеустремленные, трудолюбивые и талантливые, они покоряют любые вершины и преодолевают любые преграды, стоящие у них на пути. Но вместе с тем, сколь серьезными и значимыми ни были бы эти достижения, самой ценной наградой для женщины всегда будет являться улыбка ее ребенка, а самой главной ролью оставаться роль внимательной супруги и любящей матери».

В преддверии праздника 8 Марта Светлана Сагайдачная от имени всех сотрудников родильного дома № 3 Владивостока пожелала всем гостьям мероприятия семейной гармонии, любви и весеннего настроения, а также благополучных родов, тему которых продолжила презентация учреждения. Будущие мамы узнали о том, как организована работа акушерского стационара и как проходят «партнерские» роды, какие типы обезболивания здесь применяются и за счет чего обеспечивается комфорт пациентов. Кроме того, женщины смогли задать вопросы, которые их наиболее волнуют в свете предстоящего материнства и пребывания в роддоме, заместителю главного врача Елене Кравченко. Беседа с ней получилась весьма оживленной и содержательной.

Большой интерес будущие мамы проявили и к выступлению специально приглашенного эксперта – врача травматолога-ортопеда Марины Кравцовой. Она рассказала о том, на что следует обращать внимание в процессе развития малыша, и поделилась основными правилами ухода за грудным ребенком, которые позволят избежать проблем с позвоночником и суставами. В частности, Марина Ивановна продемонстрировала, как нужно переносить и перевозить младенцев, как следует их укладывать и как им делать массаж.

А в качестве развлекательной части программы гостей праздника ожидал концерт от воспитанников детской хореографической студии «Премьера». Юные танцоры подарили присутствующим несколько ярких номеров, которые были приняты дружными и продолжительными аплодисментами.

Для будущих мам были также приготовлены «сладкий стол», полезные подарки и экскурсия по родильному дому № 3 Владивостока. Таким образом, они смогли в полной мере ознакомиться с технической оснащенностью акушерского стационара и лично оценить созданный здесь комфорт для пребывания пациентов. 

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