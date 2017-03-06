Серьезное ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Артеме, в районе улицы Кирова. Участниками аварии стали автомобиля. Водитель микроавтобуса марки Toyota выезжал с перекрестка на желтый сигнал светофора. Тем, кто в этом время двигался по главной дороге, движение было запрещено красным сигналом светофора. Водитель автомобиля марки Subaru проигнорировал запрещающий сигнал и, врезавшись в микроавтобус, протаранил светофор, где в этот момент стояли пешеходы. В момент удара Subaru зацепила еще один автомобиль марки Toyota Ipsum.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Водителю Subaru понадобилась помощь медиков.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.



