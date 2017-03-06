Как курс рубля влияет на жизнь приморцев

Колебания валюты заставляет нервничать россиян

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Специалисты из Фонда «Общественное мнение» выяснили, как курс рубля влияет на экономику страны, а также на жизнь людей, сообщает РИА VladNews.

В ходе опроса было установлено, что 28% россиян утверждают, что колебания курса национальной валюты на их жизни не сказываются. Однако с октября показатель вырос на 9 пунктов.

Но есть и такие, кто признают влияние колебаний рубля на собственную жизнь сильным 36%, слабым – 21% участников опроса. Для экономики страны, как правило, более выгодным люди считают рост курса рубля, чем его снижение.

По мнению 32%, в ближайший год отечественная валюта будет расти, в обратном уверены 12%, 22% респондентов изменений не предвидят.

Стоит отметить, что большинство приморцев и вовсе не следят за курсом рубля, поэтому падение национальной валюты многих и не расстраивает.