СМИ: Аппарат Госдумы будет реформирован

Об этом рассказал источник, близкий к руководству нижней палаты

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Руководство Госдумы России начинает реформу аппарата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом в понедельник пишет газета "Известия", ссылающаяся на источник, близкий к руководству нижней палаты. Издание заявляет, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил эту информацию.

"Реформа аппарата Госдумы, которая начнется 6 марта, коснется трех управлений: аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ", - пишет газета.

Источник заявил изданию, что аналитическое управление, скорей всего, станет экспертно-аналитическим. Отмечается, что финансовое управление станет финансово-экономическим с передачей части функций по прогнозированию, экспертизе и анализу во вновь образованное экспертно-аналитическое управление. Последнее также займется проведением экспертной оценки законопроектов.

Как отмечает издание, ранее на эти цели каждой из фракций было выделено финансирование в объеме 10 миллиардов рублей. Заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения должны сами фракции, однако через аппарат Госдумы. В ведение экспертно-аналитического управления как раз и будут входить вопросы проведения конкурсов и закупок на услуги экспертных организаций, пишут "Известия".

Газета отмечает, что в данный момент экономическое направление возглавляет Иван Осколков, а аналитическое - Андрей Петров, которые работают в Госдуме почти с самого начала прошлого (6-го) созыва. Однако с расширением функционала этих двух направлений их начальники будут заменены, полагает источник.

Кроме того, управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ в должности заместителя руководителя аппарата сейчас возглавляет Ольга Ситникова. По данным собеседника газеты, в результате реформы эти две должности будут разделены:

- Совмещение неэффективно в силу того, что управление большое и требует постоянного внимания, - пояснил он.

Как пишет издание, само управление с большой долей вероятности возглавит Константин Тарасов (сейчас - замначальника этого же управления), работающий в аппарате палаты 13 лет. А Ситникова на посту замруководителя аппарата займется координацией деятельности этого управления с экспертно-аналитическим и с управлением библиотечных фондов (парламентская библиотека).

Руководство Госдумы рассчитывает на то, что правительство внесет в свой регламент поправки, которые усилят взаимодействие парламента и правительства в законотворческом процессе, сообщил источник. Речь идет о проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ), которая согласно регламенту правительства осуществляется при подготовке законопроектов ко второму чтению.

Собеседник газеты добавил, что в соответствии с регламентом правительство само "принимает решение о возможности проведения такой оценки". "В Госдуме хотели бы, чтобы в регламенте правительства появилась норма об обязательном проведении ОРВ как в случае одобрения инициативы правительством, так и в случае неодобрения", - пояснил источник.

В аппарате правительства "Известиям" не стали комментировать возможные поправки в регламент, заявив, что в настоящий момент руководствуются действующими нормами.