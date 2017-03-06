Во Владивостоке состоялся российско-японский диалог по вопросам городской среды

Участники обсудили вопросы развития инфраструктуры приморской столицы

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

«Российско-японский диалог по вопросам городской среды» состоялся 3 марта в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его участники обсудили вопросы развития инфраструктуры приморской столицы и процесс подготовки к разработке его мастер-плана.

С японской стороны в обсуждении приняли участие помощник заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Мугисима Такэси, генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи, представители японского исследовательского института Номура, бизнес-структур.

Российскую сторону представляли помощник заместителя министра Министерства строительства и ЖКХ Александра Кондаурова, вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов, заместители главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский и Александр Юров, представители городской и краевой администраций, депутаты городской Думы и краевого Законодательного собрания, КГУП «Приморский водоканал», предприниматели.

«У нас состоялся разговор о качественной инфраструктуре с участием наших японских коллег, а также представителей японского бизнес-сообщества, - рассказала Александра Кондаурова. - В составе японской делегации 31 человек. Это специалисты, которые готовы предложить Владивостоку для реализации проекты в сфере городской инфраструктуры. Речь идет о дорогах, водоканале, транспортной составляющей, переработке мусора. Решения и договоренности, которые будут достигнуты в ходе этого визита и дальнейших обсуждений, лягут в основу так называемого мастер-плана города. Его мы планируем представить на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре».

По словам Александры Кондауровой, подобный мастер-план уже написан в Воронеже, где японские специалисты приступили к работе по аналогичному сценарию несколько месяцев назад.

После встречи в администрации Владивостока российские и японские специалисты посетили несколько городских площадок, где познакомились с особенностями городской инфраструктуры.

Напомним, такая совместная работа стала результатом встречи на втором Восточном экономическом форуме, где премьер-министра Японии Синдзе Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно развивать Владивосток. В декабре 2016 года в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования России и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа.