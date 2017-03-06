Как выбрать букет на 8 марта

Мужчская шпаргалка по трендам 2017 года

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В преддверии 8 марта многие мужчины наверняка захотят почувствовать себя отчасти флористами. Что может быть приятнее, чем букет, составленный для любимой женщины по вашему эскизу? Это придаст подарку изысканность и оригинальность. Однако вкусы дарителя могут не совпасть с женским представлением о желанной цветочной композиции. Как не ошибиться и не собрать в один букет несовместимые цветы, рассказали эксперты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Дни.ру.

Опасайтесь нелепых цветовых сочетаний

Часто флористов-самоучек выдают странные, слишком пестрые цветовые сочетания. К выбору цветовой гаммы будущего букета надо подходить с большим вкусом и чувством меры. Существует несколько основных способов подбора цветов для композиций, которые помогут букету смотреться гармонично. Так, можно использовать контрастные цвета. Например, букет из желтых и фиолетовых тюльпанов будет выглядеть очень эффектно. А можно поступить наоборот и использовать цветы близкой цветовой гаммы - подобрать сочетание нескольких красок, находящихся на палитре рядом (например, желтый, оранжевый, красный). Красиво смотрятся монохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета.

Или же дайте волю фантазии и соберите в один букет цветы разного размера и 3–4 разных оттенков, которые гармонично смотрятся вместе.

Ну а если вы все-таки не уверены в своих способностях флориста, покупайте готовый букет. Сегодня можно выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек. Главное, чтобы эти цветы были подарены с любовью.

Остерегайтесь ядовитых соседей

Не стоит добавлять в составной букет гиацинты или нарциссы. Их лучше ставить в отдельные вазы, поскольку эти цветы выделяют ядовитую слизь. Она будет убивать все остальные цветы, и один нарцисс может загубить весь букет. Вообще же, эксперты советуют дарить луковичные растения в горшках - тогда они точно никого не отравят. Тем более, что преподносить вместо букета-срезки горшечные растения или цветочные композиции, например, декоративное ведерко с высаженными в него тюльпанами, нарциссами или гиацинтами - это тренд последних лет.

Кроме того, внимательно отнеситесь к хризантемам – они могут вызвать аллергию. Осторожнее будьте также с лилиями, которые источают сильный запах: это нравится далеко не всем женщинам, особенно с тонким обонянием. Чтобы ваш букет вызывал улыбку, а не слезы и отек слизистой, постарайтесь заранее выяснить, какие цветы предпочитает ваша дама.

Помните о происхождении

Важно помнить об одном правиле: древесные цветы надо составлять в букеты с древесными, а луковичные – с луковичными. Вряд ли вы встретите в одном букете, собранном профессиональным флористом, розы вместе с тюльпанами.

При этом можно составить необычный весенний букет из луковичных цветов, например, из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. К сожалению, долго он не простоит из-за своих ядовитых свойств, зато будет выглядеть эффектно и наверняка удивит вашу подругу или жену. В такой букет можно добавить веточку аспарагуса. Кроме того, луковичные растения часто продают в горшках. Такие цветы, во-первых, дольше простоят в земле, чем в воде, а во-вторых, затем их можно высадить на даче или под окнами перед подъездом, создав красивую клумбу.

Устаревшие сочетания уже не в моде

Мода на цветы меняется так же часто, как и на одежду, поэтому сегодня некоторые цветы выглядят старомодными: бордовые розы, гладиолусы, красные гвоздики. Есть также сочетания, от которых веет нафталином. Флористы не рекомендуют сочетать красные розы с белыми хризантемами, хотя такие букеты и попадаются в цветочных магазинах у метро. Кроме того, нежелательно сочетать хризантемы с лилиями. Но даже такой вариант может сделать более стильным и современным монохромная цветовая гамма. В белом цвете те же лилии и хризантемы в сочетании с розами будут смотреться вполне гармонично.

Но не надо списывать со счетов все цветы, которые нравились нашим бабушкам. Сегодня в моде стиль ретро, и вновь популярна мимоза. Когда-то этот цветок дарили на 8 марта из-за отсутствия богатого выбора. Да и таких пышных веток, как продаются сейчас, в советские времена не было. Теперь мимоза снова в тренде, она навевает не скуку, а приятные ностальгические чувства. Главное, не ставьте ее в воду, как другие цветы. От влажности стебель мимозы начинает гнить, а желтые шарики – чернеть.