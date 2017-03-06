Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока минувшим вечером 09:59, 06 марта Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока минувшим вечером
Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело 09:37, 06 марта Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены 09:16, 06 марта Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
Новостная лента
Март, 06 понедельник
10:09
Жизнь с протянутой рукой: Петербуржец нашел свою мать во Владивостоке спустя 25 лет Эксклюзив
10:09
Дневник девушки: Что такое читмил? Эксклюзив
10:09
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
09:59
Как выбрать букет на 8 марта
09:59
Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока минувшим вечером
09:47
Сахалинцы ограбили приморцев на 1 млн рублей
09:40
В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом Эксклюзив
09:37
Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело
09:16
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 6 марта
08:23
Часть Владивостока останется без водоснабжения в понедельник, 6 марта Адреса
08:08
Сегодня во Владивостоке -4 °C
07:25
Китаю срочно понадобились связь 5G и искусственный интеллект
04:40
Ученые рассказали, как связаны жировой обмен и продолжительность жизни
02:31
Время во Вселенной может полностью остановиться
00:12
В Приморском крае из-за нерасторопности районных чиновников действует лесной пожар
Март, 05 воскресенье
23:29
Во время беременности женщина может забеременеть второй раз
22:22
Женщины могут повлиять на сохранение своей молодости
20:32
Ежедневное курение электронных сигарет опасно для жизни
19:37
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
19:11
«Голоса Приморья» зазвучат в 25-й раз Фото
18:51
Очередного мастера парковки наказали приморцы Фото
18:27
Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет
18:05
Водитель универсала проиграл в схватке с забором в Приморье Фото
17:49
Ученые узнали, почему люди во время секса думают о других
17:32
Во Владивостоке активно работают эвакуаторы Фото
17:21
Юных приморцев приглашают для участия во всероссийском творческом конкурсе
16:51
Приморцы предпочитают приобретать авто от 300 тысяч рублей Эксклюзив
16:14
Заболеваемость онкологией в Приморье с каждым годом растет
15:46
Владивостокцам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе
15:21
Авария в Приморье превратила один из автомобилей в груду железа Фото
15:12
За невыплату алиментов приморцу пришлось облагораживать свой поселок
14:39
Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Как выбрать букет на 8 марта

Мужчская шпаргалка по трендам 2017 года
Фото: mota.ru Фото: mota.ru
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В преддверии 8 марта многие мужчины наверняка захотят почувствовать себя отчасти флористами. Что может быть приятнее, чем букет, составленный для любимой женщины по вашему эскизу? Это придаст подарку изысканность и оригинальность. Однако вкусы дарителя могут не совпасть с женским представлением о желанной цветочной композиции. Как не ошибиться и не собрать в один букет несовместимые цветы, рассказали эксперты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Дни.ру.

Опасайтесь нелепых цветовых сочетаний

Часто флористов-самоучек выдают странные, слишком пестрые цветовые сочетания. К выбору цветовой гаммы будущего букета надо подходить с большим вкусом и чувством меры. Существует несколько основных способов подбора цветов для композиций, которые помогут букету смотреться гармонично. Так, можно использовать контрастные цвета. Например, букет из желтых и фиолетовых тюльпанов будет выглядеть очень эффектно. А можно поступить наоборот и использовать цветы близкой цветовой гаммы - подобрать сочетание нескольких красок, находящихся на палитре рядом (например, желтый, оранжевый, красный). Красиво смотрятся монохромные букеты, составленные из разных оттенков одного цвета.

Или же дайте волю фантазии и соберите в один букет цветы разного размера и 3–4 разных оттенков, которые гармонично смотрятся вместе.

Ну а если вы все-таки не уверены в своих способностях флориста, покупайте готовый букет. Сегодня можно выбрать подходящий вариант на любой вкус и кошелек. Главное, чтобы эти цветы были подарены с любовью.

Остерегайтесь ядовитых соседей

Не стоит добавлять в составной букет гиацинты или нарциссы. Их лучше ставить в отдельные вазы, поскольку эти цветы выделяют ядовитую слизь. Она будет убивать все остальные цветы, и один нарцисс может загубить весь букет. Вообще же, эксперты советуют дарить луковичные растения в горшках - тогда они точно никого не отравят. Тем более, что преподносить вместо букета-срезки горшечные растения или цветочные композиции, например, декоративное ведерко с высаженными в него тюльпанами, нарциссами или гиацинтами - это тренд последних лет.

Кроме того, внимательно отнеситесь к хризантемам – они могут вызвать аллергию. Осторожнее будьте также с лилиями, которые источают сильный запах: это нравится далеко не всем женщинам, особенно с тонким обонянием. Чтобы ваш букет вызывал улыбку, а не слезы и отек слизистой, постарайтесь заранее выяснить, какие цветы предпочитает ваша дама.

Помните о происхождении

Важно помнить об одном правиле: древесные цветы надо составлять в букеты с древесными, а луковичные – с луковичными. Вряд ли вы встретите в одном букете, собранном профессиональным флористом, розы вместе с тюльпанами.

При этом можно составить необычный весенний букет из луковичных цветов, например, из гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. К сожалению, долго он не простоит из-за своих ядовитых свойств, зато будет выглядеть эффектно и наверняка удивит вашу подругу или жену. В такой букет можно добавить веточку аспарагуса. Кроме того, луковичные растения часто продают в горшках. Такие цветы, во-первых, дольше простоят в земле, чем в воде, а во-вторых, затем их можно высадить на даче или под окнами перед подъездом, создав красивую клумбу.

Устаревшие сочетания уже не в моде

Мода на цветы меняется так же часто, как и на одежду, поэтому сегодня некоторые цветы выглядят старомодными: бордовые розы, гладиолусы, красные гвоздики. Есть также сочетания, от которых веет нафталином. Флористы не рекомендуют сочетать красные розы с белыми хризантемами, хотя такие букеты и попадаются в цветочных магазинах у метро. Кроме того, нежелательно сочетать хризантемы с лилиями. Но даже такой вариант может сделать более стильным и современным монохромная цветовая гамма. В белом цвете те же лилии и хризантемы в сочетании с розами будут смотреться вполне гармонично.

Но не надо списывать со счетов все цветы, которые нравились нашим бабушкам. Сегодня в моде стиль ретро, и вновь популярна мимоза. Когда-то этот цветок дарили на 8 марта из-за отсутствия богатого выбора. Да и таких пышных веток, как продаются сейчас, в советские времена не было. Теперь мимоза снова в тренде, она навевает не скуку, а приятные ностальгические чувства. Главное, не ставьте ее в воду, как другие цветы. От влажности стебель мимозы начинает гнить, а желтые шарики – чернеть.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:16, 06 марта 2017 Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Гороскоп на 6 марта
09:09, 06 марта 2017 Гороскоп на 6 марта

Сегодняшний день следует потратить на домашние дела и проекту

Часть Владивостока останется без водоснабжения в понедельник, 6 марта
08:23, 06 марта 2017 Часть Владивостока останется без водоснабжения в понедельник, 6 марта

Плановое отключение

Сегодня во Владивостоке -4 °C
08:08, 06 марта 2017 Сегодня во Владивостоке -4 °C

В крае преимущественно без осадков

Китаю срочно понадобились связь 5G и искусственный интеллект
07:25, 06 марта 2017 Китаю срочно понадобились связь 5G и искусственный интеллект

Разработчики планируют ускорить процесс

Время во Вселенной может полностью остановиться
02:31, 06 марта 2017 Время во Вселенной может полностью остановиться

Это приведет к пространственному коллапсу

Во Владивостоке активно работают эвакуаторы
17:32, 05 марта 2017 Во Владивостоке активно работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать правилами и знаками