Сахалинцы ограбили приморцев на 1 млн рублей

Один из фигурантов дела находился в федеральном розыске

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Двое жителей Сахалина осуждены за серию квартирных краж в Артеме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что граждане, начиная декабря 2015 года, начали обращаться в полицию с заявлениями о квартирных кражах. У фигурантов дела была разработана схема, по которой они и работали: злоумышленники, отжав створку пластикового окна, проникали в жилые помещения, расположенные на первом этаже, похищали денежные средства и ювелирные изделия.

В ходе розыска сотрудниками полиции задержали злоумышленников с поличным, когда те возвращались после совершения очередного преступления. В ходе обыска у них обнаружены и изъяты вещи, похищенные в одной из квартир.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что фигуранты дела причастны к 9 преступлениям. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые приехали в Приморье с Сахалина. 23-летний молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, из мест лишения свободы освободился в 2015 году. Его подельник на момент задержания находился в федеральном розыске. Мужчина скрывался от следственных органов Сахалина, где в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение имущественного преступления.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание 23-летнему мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его 24-летнему подельнику – 3 года лишения свободы.