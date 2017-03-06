В свободном порту Владивосток еще не все возможности используются бизнесом

Так, пока не востребован льготный ввоз иностранного сырья и оборудования

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Резиденты свободного порта Владивосток еще не пользовались льготной возможностью ввоза иностранного оборудования для бизнеса; однако в территориях опережающего развития (ТОР) эти возможности уже начинают использовать. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил начальник дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

- Сегодня случаи помещения товаров под таможенную процедуру СТЗ (свободной таможенной зоны - РИА VladNews) резидентами свободного порта Владивосток отсутствуют, - отметил Юрий Ладыгин. - А вот резиденты территорий опережающего социально-экономического развития решились применить такую процедуру и не прогадали. Зоны таможенного контроля, в целях применения таможенной процедуры СТЗ, были созданы в ТОСЭР «Белогорск» и «Большой Камень». В 2016 году предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму более 200 миллионов рублей.

Как рассказал начальник ДВТУ, в основном предприниматели, решившие воспользоваться льготой, везут в ТОР оборудование для производств, сырье, комплектующие, запчасти, а также различную технику для работ и строительства. Согласно норм законодательства, резиденты могут ввозить и использовать иностранные товары без уплаты таможенных пошлин и налогов. Применение этой процедуры возможно только в пределах зоны таможенного контроля, созданной на участке резидента, обустроенной и оборудованной в соответствии с установленными требованиями.

Как отметил Юрий Ладыгин, с июля 2015 года (тогда начал действовать федеральный закон № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток») таможня ведет большую информационную работу для бизнеса.

- Таможенные органы Дальневосточного региона оказывают активную помощь и российскому, и иностранному бизнесу в разъяснении вопросов функционирования свободного порта Владивосток в части, касающейся взаимодействия с таможенными органами и применения таможенного законодательства. Регулярно организуются совещания, семинары, заседания рабочих групп, встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, резидентами и потенциальными резидентами свободного порта Владивосток. Только в 2016 году проведено более ста таких мероприятий. Организовано более семидесяти выступлений в СМИ руководителей таможенных органов дальневосточного региона, проведено 23 пресс-конференции и брифинга, подготовлено 55 пресс-релизов. В местных и региональных СМИ появилось около 500 материалов. Надеюсь, что все это помогло участникам внешнеэкономической деятельности, резидентам и потенциальным резидентам свободного порта Владивосток разобраться в нюансах таможенного законодательства.