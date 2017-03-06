Приморец задушил 18-летнюю девушку, а после рассказал своей матери, где спрятал тело

Подозреваемый задержан

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Приморец задушил 18-летнюю девушку и спрятал тело в снегу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Лесозаводске. Молодые люди распивали спиртные напитки. Что произошло между ними далее - пока неизвестно. В результате "пьяных посиделок" тело девушки позже было найдено в снегу. Как сообщила корреспонденту РИА VladNews представитель Следственного комитета в Приморье, на шее 18-летней убитой видны следы, которые свидетельствуют об удушении.

Выйти на след злоумышленника удалось с помощью его матери, которой он позвонил после того, как убил девушку, и рассказал, где спрятал тело. Далее связь оборвалась. Мать незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Мужчина 29 лет был задержан. В ходе проверки выяснилось, что парень уже был судим, совершив преступление против половой неприкосновенности, и недавно освободился из мест не столь отдаленных.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Назначена экспертиза, расследование продолжается.