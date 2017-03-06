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Сноубордисты подвели итоги зимнего сезона во Владивостоке

Свои навыки показали 60 спортсменов
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел третий ежегодный чемпионат города по сноуборду. Под конец зимнего сезона закрепить свои навыки вышли более 60 спортсменов самого разного возраста. Для многих эти соревнования стали первыми в жизни - скоростной спуск в дисциплине "слалом" новичкам пришелся по нраву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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