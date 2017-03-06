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За желания и любовь отвечает определенный орган, - ученые

Любовь можно сравнить с наркотической зависимостью
Фото: Kyoto University Фото: Kyoto University
Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Канадские ученые в ходе исследования обнаружили участки головного мозга, которые отвечают за появление любви и сексуального желания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, они первыми решили сопоставить любовь и сексуальное желание и предприняли попытку разобраться в механизмах их действия. Авторы исследования не имели гарантии в успехе задумки, ведь эти два чувства могли оказаться самостоятельными и полностью раздельными.

В ходе исследований ученые сформировать карту участков головного мозга, в которых возникает желание и любовь. Участникам эксперимента предлагали посмотреть фотографии эротического содержания и фото важных для них людей. В этот момент специальная аппаратура фиксировала их мозговую активность. Результат показал, что основную роль в переходе сексуального желания в истинную любовь играет островковая доля и полосатое тело.

Ученые сделали вывод, что во многом любовь схожа с наркотической зависимостью. Она развивается из сексуального желания после его удовлетворения.

Делать четкие выводы исследователи не спешат и надеются, что результаты их работы инициируют дальнейшее изучение природы любви и локализацию этого чувства в мозге человека.

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