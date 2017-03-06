Гороскоп на 6 марта

Сегодняшний день следует потратить на домашние дела и проекту

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют потратить на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных, сообщает 1001 Гороскоп. День склоняет к радикализму и крайностям, так что любое недовольство будет сопровождаться безапелляционностью суждений и нежеланием идти даже на малейший компромисс. Не то что переспорить, а даже договориться с кем-либо сегодня будет крайне сложно. Впрочем, день может оказаться довольно продуктивным – достаточно направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.

Сегодня Овну стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Овен уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Овен не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Не исключено, что сегодня Тельцу придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Тельцу стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Сегодня Близнецам потребуется вся их дипломатичность! Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Близнецы сегодня не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Близнецы сегодня могут рассчитывать на то, что окружающие их правильно поймут.

Сегодня звезды гороскопа не советуют Раку вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Рак пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Раков, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Сегодня Лев может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Лев же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Лев может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Сегодняшний день пройдет для Девы под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Девы сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, она это сделает сама, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Сегодня в любых делах Весам просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит им хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят их новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Весов, жизнь ждет от них свежих идей, вдохновения и креатива.

Сегодня Скорпион рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Скорпион способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Скорпион может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

Сегодня – день, когда Стрелец может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Стрельца ощущение дежавю. Или же напротив, Стрелец сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Сегодня Козерог может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Козерогу пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Водолею очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Водолей зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Водолею следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Водолей имеет все шансы оказаться крайним.

Сегодня – удивительный день, когда в делах Рыбам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что они могут полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Рыб введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых