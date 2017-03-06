Сегодня во Владивостоке -4 °C

В крае преимущественно без осадков

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 марта, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...+2 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный вечером сильный. Температура воздуха в утренние часы -8...-10°C, во второй половине дня -2...-4 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3...-5 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.