Китаю срочно понадобились связь 5G и искусственный интеллект

Разработчики планируют ускорить процесс

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

В этом году китайские разработчики намерены ускорить процесс создания искусственного интеллекта и технологий мобильной связи стандарта 5G. сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Экономика Сегодня.

Ускорению подлежат научно-исследовательские работы по созданию новых материалов, искусственного интеллекта, интегральных микросхем, работы в сфере биофармакологии, технологий связи стандарта 5G, а также других технологий.

Стоит отметить, что власти Китая ранее заявляли о намерении дать старт коммерческому использованию мобильной связи 5G в стране к 2020 году.