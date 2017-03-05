Время во Вселенной может полностью остановиться

Это приведет к пространственному коллапсу

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Университета Саламанки рассказали, что время во Вселенной начало постепенно останавливаться, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Актуальные Новости. По словам специалистов, вскоре оно может замереть в одной точке, что приведет к пространственному коллапсу.

Астрономы отмечают, что теория о постоянном расширении вселенной является неверной. В реальности ее рост замедляется, что приводит к сокращению скорости течения времени. По словам специалистов, уже совсем скоро оно полностью остановится, что приведет к необратимым последствиям.

Это происходит постепенно и люди не замечают изменений. Специалисты отмечают, что время может становиться только через несколько миллионов лет, виду чего населению Земли не стоит переживать на этот счет. Кроме того, после полной остановки времени изменится материализация, что приведет к замены его на новую величину.

Космолог из Кембриджского университета Гарри Гибсон считает, что эта теория не такая уж и абсурдная ввиду того, что Вселенная действительно перестала активно расширяться. Предположительно, что время возникло вовремя Большого взрыва. Это означает, что оно может также исчезнуть, как появилось.