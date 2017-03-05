Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть пострадавшие

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе села Вольно- Надеждинское. По неизвестным пока причинам девушка-водитель автомобиля марки Toyota Mark II не справилась с управлением своего транспортного средства, в результате чего произошло столкновение со столбом. Автомобиль получил серьезные механические повреждения и покинуть место аварии своим ходом уже не смог. Также девушка, которая находилась за рулем транспортного средства доставлена в местную больницу с переломом руки.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.