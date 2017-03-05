Серьезное ДТП произошло в Приморье

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в районе села Вольно-
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.
Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в районе села Вольно-
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.
Не все посчитали столь радикальные меры правильными
Обстоятельства случившегося выясняются
Обстоятельства случившегося выясняются
Обстоятельства случившегося выясняются
Женщины решили не покидать квартиру с пустыми руками
Информация о пострадавших отсутсвует
В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты