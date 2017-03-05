Очередного мастера парковки наказали приморцы

Не все посчитали столь радикальные меры правильными

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Приморец заплатил за неправильную парковку, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. Приморец, который припарковал свой автомобиль, перегородив проезд к мусорным бакам, сильно удивится, когда увидит ожидающий его сюрприз. Неравнодушные жильцы района решили проучить автолюбителя, оставив на капоте и крыше ТС пакеты и коробки с мусором.

Мнения приморцев насчет данного случая слишком разделились. Подавляющее большинство не заметило никаких неудобств, проезд к бакам, по их мнению не загорожен, а значит и наказывать водителя было не за что. Однако нашлись и те люди, которые объяснили столько радикальные меры тем, что габаритному мусоровозу не удастся протиснуться в такой узкий проезд, а значит и мусор забрать он не сможет из-за неправильно припаркованного автомобиля.