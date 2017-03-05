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Во время беременности женщина может забеременеть второй раз

Медицине известно о 10 таких случаях
Фото: best-mam.ru Фото: best-mam.ru
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Ученые утверждают, что Женщина во время беременности может повторно забеременеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Аргументы Недели.

Эксперты заявляют о существовании феномена так называемой "двойной беременности", под которым подразумевается появление плода в организме уже беременной женщины. На сегодняшний день известно о 10 подобных случаях. 

Один из них произошел в США еще в 2009 году. Супруги, проживавшие в Арканзасе, зачали ребенка на третьей неделе беременности.

Специалисты пришли к выводу, что причина данного явления заключается в том, что некоторые женщины могут проходить через овуляцию при беременности. Два плода, зачатые в женском организме, будут расти параллельно, но находиться на разных этапах развития. Вопрос о последствиях "двойной беременности" для здоровья детей пока не раскрыт. 

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