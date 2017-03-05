Женщины могут повлиять на сохранение своей молодости

Оставаться молодым дольше - реально

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

В ходе исследований ученые из Америки пришли к выводу, что генетическая предрасположенность женщины может повлиять на сохранение молодости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Но и это не единственный фактор.

Раньше ученые были абсолютно согласны с популярным выражением: "Хочешь узнать, как будет выглядеть твоя молодая супруга в зрелом возрасте, посмотри на ее мать". Сейчас дело обстоит несколько иначе: гены не всегда способны дать полную гарантию этого.

Эксперты считают, что многие женщины сохранили свой прекрасный облик с годами не благодаря наследственности, а вопреки. К таким женщинам относятся те, которые ведут активный образ жизни, правильно питаются и не отказываются от отдыха.

Для того, чтобы в любом возрасте чувствовать себя хорошо, женщине необходимо:

Спать не менее 7 часов в сутки Увлажнять кожу Обязательно пользоваться солнцезащитными очками

Если приводить в пример конкретные значения, то 14% "успеха" зависит от физической активности, 18% от витамин и 10% от здорового сна. Кроме этого, немаловажно, чтобы женщина трезво оценивала свой внешний вид: согласно проведенным исследованиям, большинство представительниц прекрасного пола искренне полагают, что выглядят моложе своего возраста. Эта вполне понятная ошибка может помешать активизации мер по противодействию старости.