Ежедневное курение электронных сигарет опасно для жизни

Вейпы полезны только для тех, кто хочет отказаться от пагубной привычки

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Ежедневное употребление наносит вреду здоровью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

Участниками эксперимента стали 105 американских военных запаса. Как оказалось, лишь незначительная часть из них получает удовлетворение от курения электронного девайса. Кроме того, подобно устройство помогает им отказаться полностью от такой вредной привычки, как курение настоящих сигарет.

Тем не менее, ученые высказали свои опасения насчет вейпов. Если курить их просто так, то это нанесет непоправимый вред здоровью человека. Происходит это за счет вещества, содержащегося в составе электронной сигареты. Вейпы имеют смысл только тогда, когда человек решил бросить курить.