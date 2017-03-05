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Общество

«Торговля и услуги» – самая популярная номинация бизнес-премии«Золотой мост»

Прием заявок продлится до 20 апреля
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Почти 30 предпринимателей Приморского края подали заявки на участие в Премии «Золотой мост 2017» в номинации «Торговля и услуги», сообщает РИА VlaNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили организаторы мероприятия, на сегодняшний день почти 100 бизнесменов Приморья уже подали заявки на участие в премии на сайте ПремияЗолотойМост.рф.

«В числе самых популярных номинаций: “Торговля и услуги” – почти 30 заявок, “Первооткрыватели” – 15 заявок, “Бизнес для бизнеса” – 20 заявок», – сообщили организаторы.

По словам члена жюри премии, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, такой выбор бизнесменов объективен.

«Номинация “Торговля и услуги” пользуется популярностью по абсолютно объективной причине. На сегодняшний день сфера торговли и услуг – это больше 40% бизнесов нашей страны. Особенно эта история характерна для малого бизнеса. Что касается номинации “Первооткрыватели”, не может не радовать, что предприниматели подают на нее заявки. Сейчас непростая экономическая ситуация, при этом за последние годы в Приморском крае статистика показывает рост субъектов предпринимательской деятельности, то есть число открывающихся бизнесов превышает число закрывающихся. И, конечно, бизнесу нужно не просто не падать, а искать новые ниши, искать новые пути развития. Приморские предприниматели талантливые в этом плане», – отметила она.

Напомним, «Золотой мост 2017» – это премия и бизнес-конференция, учрежденные с целью оказания поддержки малому и среднему бизнесу Приморского края. Организаторами мероприятия, которое состоится 19 мая во Владивостоке, являются Администрация Приморского края, корпорация развития Приморского края и межрегиональный информационный холдинг PrimaMedia.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия до 20 апреля.

Связаться с оргкомитетом премии «Золотой мост» можно по телефону: 8 (902) 480-80-08 или по e-mail: event@primamedia.ru.

Бизнес-премией будут отмечены те представители МСП, кто смог внедрить новые подходы и технологии для решения бизнес-задач. Независимое экспертное жюри во главе с первым вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым определит победителей в 10 номинациях: топ-менеджер / руководитель года, первооткрыватели, молодежный проект, торговля и услуги, бизнес для бизнеса, меценат /социально-ответственная компания, детский проект, экспортный прорыв, женский проект и натуральное хозяйство.

По словам Василия Усольцева, премия «Золотой мост» призвана популяризировать МСП и внести значимый вклад в развитие благоприятного бизнес-климата в Приморье.

«Развитие малого и среднего предпринимательства – это одно из ключевых условий обновления экономики. В Приморском крае поддержке данного направления уделяется особое внимание, поскольку у нас самые активные предприниматели на всем Дальнем Востоке. Бизнес-премия “Золотой мост” – это площадка, где можно заявить о себе, поделиться лучшими практиками, определить векторы развития своего дела», – подчеркнул заместитель главы региона.

Первый вице-губернатор также акцентировал, что отличная возможность на равных пообщаться с гуру бизнеса, ведущими экспертами в данной сфере будет предоставлена начинающим предпринимателям. Победа в конкурсе и участие в премии, убежден он, даст мощный стимул молодым бизнесменам, вдохновит их на дальнейшие успехи.

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