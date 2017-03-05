Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет

Участие в опросе может принять каждый желающий

Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Осталось несколько недель чтобы ответить на вопросы по бюджетной тематике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Опрос общественного мнения продолжается на Портале управления общественными финансами Приморья.

Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, главная цель опроса – изучить общественное мнение и учесть полученные результаты в процессе управления общественными финансами и принятия решений по бюджетным вопросам.

«Жителям Приморья предлагается поделиться мнением о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сбалансированности краевого бюджета, что наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете, что приморцы хотят знать о бюджете и насколько важна для них возможность получения сведений о нем в печатном виде», – обозначили специалисты.