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Приморцев приглашают обсудить краевой бюджет

Участие в опросе может принять каждый желающий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Осталось несколько недель чтобы ответить на вопросы по бюджетной тематике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Опрос общественного мнения продолжается на Портале управления общественными финансами Приморья.

Как сообщили в департаменте финансов Приморского края, главная цель опроса – изучить общественное мнение и учесть полученные результаты в процессе управления общественными финансами и принятия решений по бюджетным вопросам.

«Жителям Приморья предлагается поделиться мнением о том, какие меры наиболее эффективны для достижения сбалансированности краевого бюджета, что наиболее важно при ознакомлении с информацией о бюджете, что приморцы хотят знать о бюджете и насколько важна для них возможность получения сведений о нем в печатном виде», – обозначили специалисты.

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