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Культура

«Голоса Приморья» зазвучат в 25-й раз

Более 200 конкурсантов продемонстрируют свое вокальное мастерство
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 05 марта , РИА Vladnews.

Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса Приморья» пройдет в крае в 25-й раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте культуры, свои заявки на участие подали лучшие солисты и вокальные ансамбли из 23 муниципальных образований Приморского края.

«Более 200 конкурсантов продемонстрируют свое вокальное мастерство и поборются за высокое звание “Лучший голос”. Среди них – представители разных профессий, студенты, учащиеся музыкальных и образовательных школ. Приедут и вокалисты из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей», – рассказали специалисты.

Конкурс будет проходить по номинациям: академическое, народное и эстрадное пение в разных возрастных категориях – от шести до 36 лет и старше.

Прослушивания на сцене Дворца культуры железнодорожников во Владивостоке пройдут с 17 по 18 марта. Оценивать выступления будет профессиональное жюри из числа известных деятелей культуры и искусства Приморского края. По итогам конкурса победители будут награждены специальными дипломами и памятными призами.

19 марта в 15.00 на сцене Приморской краевой филармонии состоится гала-концерт победителей с участием Лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обладателей Гран-при прошлых лет Алексея Виноградова, Люси Алексеенко, Александра Пстыги и Анны Бохан.

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